आज 20 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले भवन एवं वाहन की खरीदी पर ध्यान देंगे, जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे

सिंह - घर परिवार में धैर्य व विनम्रता से संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करेंगे. चर्चा में गंभीरता दिखाएंगे. प्रशासकीय के मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यवसाय में गति बढ़ेगी. वरिष्ठों से करीबी बढ़ेगी. परिजनों की बातों को अनदेखा करने से बचें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. निजी कार्यों में रुचि बढ़ेगी. सबंधों को बेहरत बनाने पर जोर रखें. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. अनुशासन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उतावली न दिखाएं. चर्चा वार्ता में धैर्य से काम लें. प्रबंधन में सक्रियता रखेंगे. व्यापार में हितलाभ पर जोर देंगे. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. उचित अवसर बनेंगे.

धन संपत्ति- सुविधाओं के संचय पर जोर बना रहेगा. भवन एवं वाहन की खरीदी पर ध्यान देंगे. करीबी व सहकर्मी सहायक होंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. पैतृक मामलों में उत्साही रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. प्रिय से भेंट होगी. भेंट संवाद के अवसर बनेंगे. अतिसंवेदनशीलता व भावुकता से बचें. मधुर व्यवहार रखें. संतुलन पर जोर दें. रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी. परस्पर भरोसा रखें. बड़ों की सलाह मानें.

स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण सहज रहेगा. कर्तव्य का निर्वाह बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता छोड़ें. खानपान संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 2 3 और 4

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. ध्यान योग बढ़ाएं. विनम्र रहें.

