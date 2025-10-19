आज 19 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: नियमों का पालन बनाए रखेंगे, आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे

सिंह - घर परिवार में सुख सौख्य व सहजता बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संबंधियों से बेहतर तालमेल बनाएंगे. कार्यगति संवार पर रहेगी. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ सकते हैं. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे. मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होगी. पैतृक मामले सुधरेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. संग्रह में वृदिध होगी. विभिन्न मामलों में पहल बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय विषयों में साहस दिखाएंगे. कारोबार में सफलता बढ़ेगी. व्यावसायिक रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर ज्यादा सफल होंगे. व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्योंं में सक्रियता लाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ व संवार बनी रहेगी. प्रतिभा और प्रतिष्ठा से उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों की ओर गति बनाए रखेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में पहल करेंगे. निजी संबंधों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. अतिथियों का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- साज सज्जा व अनुशासन बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा. धैर्य और संतुलन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 और 2

Advertisement

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल एवं मिश्री बांटें. संस्कारों बढ़ावा दें.

---- समाप्त ----