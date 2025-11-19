आज 19 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सम्मान में वृद्धि होगी, शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी

सिंह- वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में विस्तार के अवसर बनेंगे. भाई बंधुओं से बेहतर संवाद बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सामाजिक संबंधों में मजबूती रहेगी. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. संचार संवाद में बेहतर रहेंगे. सामूहिक कार्यों में रुचि रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. कामकाजी मामले बनेंगे. आवश्यक यात्रा हो सकती है. जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन बेहतर रहेगा. रिश्तों को मजबूती देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. कामकाजी भेंट में उत्साह रखेंगे. करियर कारोबार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले संवरेंगे. साहस व पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे. विस्तार कार्यों में रुचि रखेंगे. पेशेवर भ्रमण संभव है. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. करीबियोंं से नजदीकी बढ़ेगी. मनोनुकूलन बना रहेगा. सुखद वातावरण रहेगा. प्रेम के विषय सुखकर रहेंगे. मित्र संबंध बेहतर होंगे. रिश्ते संवारेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आस्था एवं आत्मविश्वास बल पाएंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. स्वयं पर भरोसा रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. उत्साह बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं एवं चांदी का दान करें. प्रवचन सुनें.

