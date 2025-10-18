scorecardresearch
 

आज 18 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: धनतेरस के दिन सिंह राशि वाले तेजी से बढ़ेंगे आगे, मित्रों से तालमेल बढ़ेगा

Aaj ka Singh Rashifal 18 October 2025, Leo Horoscope Today: सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवरेगा.

सिंह - स्वजनों से सामंजस्य बढ़ाने और रचनात्मक कार्यों को गति देने में आगे रहेंगे. करीबियों के साथ खुशियां बांटेंगे. नवीन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवरेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहस पराक्रम और सृजनात्मकता से लाभ संवरेगा. सभी पेशेवर प्रभावित होंगे. कामकाज में सहजता सामंजस्य बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों को आगे गति देंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे. प्रभाव बनाए रहेंगे.
धन संपत्ति - साख और सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता का ग्राफ चढेगा. योजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. रचनात्मकता बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. सभी का मन जीतेंगे. साथ सहयोग पाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. निजी संबंध मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. निजी जीवन अच्छा रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरणशक्ति में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. सृजन बढ़ाएंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 1 और 9  

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. अनोखापन बनाए रहें.

