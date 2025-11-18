आज 18 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह वालों को भाई-बंधुओं का मिलेगा सहयोग, आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत रहेगी

सिंह - भाई बंधुओं के सहयोग से सभी कार्य पक्ष में बनेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उचित परिणाम पाएंगे. आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा. साहस और सक्रियता दिखाएंगे. दीर्घकालिक प्रयासों पर फोकस होगा. आस्था और विश्वास से लक्ष्य साधेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल बनाए रखेंगे. भाईचारा बढ़त पर रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चाओं में सफल रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. यात्रा के संकेत हैं.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक कार्यों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. प्रतिभा और प्रबंधन पर बल रहेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ का प्रतिशत ऊँचा रहेगा. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी दिखाएंगे. साहस और पराक्रम से काम लेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएगा. शुभ सूचना मिलेगी.

प्रेम मैत्री - प्रेम संबंध मधुर और विश्वसनीय बने रहेंगे. पारिवारिक प्रयास सकारात्मक बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जिम्मेदारों से सीख और सलाह बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता का संचार रहेगा. मन के मामलों को मजबूत बनाएंगे. प्रियजनों की बात सुनेंगे. समता और सामंजस्य बढ़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल - मित्रजनों से भेंट होगी. आस्था और आत्मविश्वास रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. संबंधों में मजबूती रहेगी. साहस, संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा. प्रदर्शन संवरेगा.

शुभ अंक : 1, 2 और 9.

शुभ रंग : चेरी रेड.

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ॐ अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

