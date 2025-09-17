आज 17 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: बुधवार के दिन सिंह राशि वालों को विपक्ष से रहना होगा सावधान, लक्ष्य पर दें ध्यान

सिंह - आर्थिक दबाव व खर्च की अधिकता की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. नियम से आगे बढ़ते रहें. करियर कारोबार के लेनदेन में अनुशासन बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन बना रहेगा. पेशेवर कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. भूलचूक करने से बचें. पूंजीगत निवेश में सक्रियता आएगी. कामकाज का फल पूर्ववत् रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विनम्रता बढ़ाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयास साधारण बने रहेंगे. विपक्ष से सतर्कता बढ़ाएं. योजनानुसार कार्य करते रहें. पेशेवर मामलों में सजगता से काम लें. व्यवसायिक सफलता मध्यम रहेगी. स्मार्ट वर्क पर जोर दें.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में उतावली में निर्णय लेने सें बचें. वित्त प्रबंधन को बेहतर बनाए रखें. धोखे के शिकार हो सकते हैं. अफवाह व प्रलोभन में न आएं. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाए रहें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में बेहतर स्थिति बनाए रहें. रिश्तों पर जोर बना रहेगा. प्रेम प्रदर्शन में सहजता से काम लें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. वादविवाद से बचें. संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक पर बल बनाए रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल ऊंचा बनाए रखें.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. दिखावे से बचें.

