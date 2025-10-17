आज 17 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे, समक़क्ष भरोसा जीतेंगे

सिंह - नए ढंग से कार्य करने और आधुनिकता को बढ़ावा देने की कोशिश होगी. आसपास के वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कला कौशल के धनी लोगों को आकर्षक् प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्योंं को बल मिलेगा. विविध मामलों में अच्छा करेंगे. रचनात्मकता पर जोर रहेगा.



नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सृजनात्मक प्रयासों को बनाए रखेंगे. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. समक़क्ष भरोसा जीतेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां अर्जित करेंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. नवीनता व भव्यता बढ़ेगी. प्रयासों में तेजी आएगी. वित्तीय मामलों में सामंजस्य रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सबके चहेते बने रहेंगे. निजी संबंधों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. मित्रभाव में वृद्धि होगी. सकारात्मकता बनी रहेगी. संवाद संचार बेहतर रहेंगे. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. करीबियों से मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मेल मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. मनोबल में वृद्धि होगी. निजी मामलों में मिठास रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. नया सोचें.



