आज 16 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: बेहतर मौके मिलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा

सिंह - आर्थिक अवसरों को संवारने में रुचि दिखाएंगे.आय के स्त्रोत विकसित होंगे.कार्योंं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.कामकाजी शुभता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे.दूरदर्शिता बनाए रखेंगे.प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी.परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी बने रहेंगे.प्रतिस्पर्धा में अपेक्षा से अच्छा करेंगे.कार्यविस्तार की योजनाएं गति लेंगी.सहकारिता से काम लेंगे.निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कारोबारी विस्तार की सोच रखेंगे.शुभ सूचना प्राप्त होगी.आवश्यक कार्योंं को तेजी दिखाएंगे.लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे.मौके भुनाएंगे.कार्य कुशलता बढ़ेगी.कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंध पक्ष में बनेंगे.लाभकारी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे.तेजी से परिणाम संवारेंगे.आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.रचनात्मकता पर जोर रखेंगे.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.
प्रेम मैत्री- मित्रवर्ग के साथ सुखकर समय बिताएंगे.अपनों को समर्थन देंगे.शुभचिंतकों से भेंट होगी.भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा.चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे.निजी मामलों में धैर्य रखेंगे.आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.रिश्तों में सामंजस्य रहेगा.संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी.प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- सभ्यता संस्कार एवं भव्यता बनाए रखेंगे.व्यक्तित्व व्यवहार में बेहतर रहेंगे.करीबियों से खुशी साझा करेंगे.मनोबल और स्वास्थ्य संवरेगा.
शुभ अंक : 1 7 और 9
शुभ रंग : ऐप्पल रेड
आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.सक्रियता बनाए रखें.