scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों का व्यापार पर रहेगा फोकस, स्नेह भाव में पाएंगे वृद्धि

Aaj ka Singh Rashifal 16 October 2025, Leo Horoscope Today: लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - कार्यगत सहजता में वृद्धि होगी. अनुकूलता का स्तर तेजी से बढ़ेगा. आधुनिकता व सृजनात्मकता पर जोर बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बेहरत बनाने पर फोकस होगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में उम्दा स्थिति रहेगी. करियर कारोबार के लक्ष्य बनेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. चहुंओर सक्रियता लाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे.

धन संपत्ति- नवीन गतिविधियों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. साहस बढ़ाकर रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

यात्रा से लाभ होगा, जरूरी टिप- इगो से बचें 
सिंह राशि वाले अफवाहों पर ध्यान न दें, पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी 
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें 
खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, मेहनत से लक्ष्य पाएंगे 
कामकाज में सफलता मिलेगी, जरूरी टिप- आलस्य से बचें 

प्रेम मैत्री- आपसी संवाद में मधुरता बढ़ेगी. रिश्तेदारों से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग व सहकार बनाए रखेंगे. सरलता बढ़ाएंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक: 1 3 और 7

शुभ रंग: सनराइज

Advertisement

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कलात्मकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement