आज 16 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: फोकस बनाए रखेंगे, सम्मान में वृद्धि होगी

Aaj ka Singh Rashifal 16 November 2025, Leo Horoscope Today: सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ कार्योंें को गति देंगे. योजनाएं फलेंगी. वरिष्ठों से भेंट होंगी. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.पुण्यकार्योंं से जुड़ेंगे.

leo horoscope
सिंह - रक्त संबंधों बल मिलेगा. कुल परिवार की परंपराओं को संवार पर बनाए रखेंगे. आदरभाव और सम्मान सत्कार बनाए रखें. धर्म संस्कार को बढ़ावा देंगे. घर में उत्सव सा माहौल होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. खानपान और जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता और साख बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. पुण्यकार्योंं से जुड़ेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ कार्योंें को गति देंगे. योजनाएं फलेंगी. वरिष्ठों से भेंट होंगी. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. आर्थिक विषयों पर अच्छा करेंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बने रहेंगे. उन्न्ति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - भव्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़प्पन की भावना बढ़त पर रहेगी. विविध कार्योंं को बढ़ावा देंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे.  योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- घर में मेहमानों का आना होगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. वचन वादों का अनुपालन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. प्रेम स्नेह बना रहेगा. अपनों को सहयोग देंगे. सबका विश्वास जीतेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मन के मामले सुखप्रद रहेंगे. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगें. हर क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.
शुभ अंक : 1 7 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सहज सहयोग का रखें. साज संवार बढ़ाएं.

