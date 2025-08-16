scorecardresearch
 

आज 16 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: जन्माष्टमी पर सिंह वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, परिवार में हर्ष आनंद रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 16 August 2025, Leo Horoscope Today: कला कौशल का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी.

leo horoscope
सिंह - भाग्य की चाल मजबूत बनी रहेगी. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधकीय़ मामला में इच्छित परिणाम बनेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. कला कौशल का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों के बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. संवाद संपर्क बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- प्रयासों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यभेद में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्ते मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-  प्रभावपूर्ण ढंग से बात रखेंगे. सहकार को बढ़ावा मिलेगा. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 6 और 7

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय :  शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद बनाए रखें.

