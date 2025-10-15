scorecardresearch
 

Feedback

आज 15 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले अफवाहों पर ध्यान न दें, पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी

Aaj ka Singh Rashifal 15 October 2025, Leo Horoscope Today: व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें. विदेशयात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - खर्च पर अंकुश रखने का प्रयास बढ़ाएं. बजट से अधिक निवेश की संभावना है. दूर देश के संबंध बल पाएंगे. रिश्तों में सहजता बढे़गी. व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें. विदेशयात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. निजी मामलों में स्पष्टता बनाए रखें. विनय विवेक से आगे बढ़ें. अतिउत्साह अथवा भावावेश में निर्णय न लें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- न्यायिक कार्यों को गति दे सकते हैं. करियर कारोबार में अनुशासन रखें. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में विपक्षियों से सावधान रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. लापरवाही व ढिलाई से बचें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खरीदी पर जोर रहेगा. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. अफवाहों पर ध्यान न दें.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें 
खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, मेहनत से लक्ष्य पाएंगे 
कामकाज में सफलता मिलेगी, जरूरी टिप- आलस्य से बचें 
सभी का सहयोग मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे 
भाग्य का साथ मिलेगा, किसी काम में व्यस्त रहेंगे 

प्रेम मैत्री- करीबियों की सुनेंगे. अपनों की खूबियों पर ध्यान देंगे. धैर्यपूर्वक संबंध संवारेंगे. मित्रों संग सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. स्वजनों को पसंदीदा उपहार भेंट कर सकते हैं. सकारात्मकता बढ़ाए रहें. आवश्यक चर्चा से जुड़ें. कमियों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दान एवं धर्मकार्य बनाए रहें. सेहत के प्रति सजग रहें. आत्मअनुशासन बढ़ाएं. धूर्तां से दूरी बनाकर रखें. मितभाषी रहें. वादविवाद टालें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 और 7

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement