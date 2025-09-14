scorecardresearch
 

Feedback

आज 14 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: योजनाओं को बेहतर बनाए रखेंगे, उपलब्धियां हासिल करेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 14 September 2025, Leo Horoscope Today: नपातुला जोखिम उठाएंगे.संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा.बड़प्पन से काम लेंगे.परिजनों में स्नेह बना रहेगा.मेहमानों का आना हो सकता है.साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - प्रबंधन और प्रभाव बढ़ाएंगे.व्यापार व्यवसाय में सक्रियता बढ़ाएंगे.सीख सलाह और सहयोग की भावना से निर्णय लेंगे.प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर होगा.परस्पर मदद की नीति बनी रहेगी.बड़ों से भेंट होगी.जनकल्याण मामले गति लेंगे.मनोरंजक यात्रा हो सकती है.रुटीन बेहतर रखेंगे.नपातुला जोखिम उठाएंगे.संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा.बड़प्पन से काम लेंगे.परिजनों में स्नेह बना रहेगा.मेहमानों का आना हो सकता है.साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.कारोबार में बेहतर निर्णय ले पाएंगे.पेशेवर तेजी दिखाएंगे.पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी.शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे.महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.अनुभवियां की सलाह लेंगे.

धन संपत्ति-  प्रबंधकीय गतिविधियां संवरेगी आर्थिक कार्यों में उचित परिणाम पाएंगे.अवसरों को भुनाएंगे.कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.विविध प्रयास बढ़ाएंगे.योजनाओं को बेहतर बनाए रखेंगे.उपलब्धियां हासिल करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह: रुके हुए काम पूरे होंगे, मित्रों से मुलाकात होगी 
सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में उचित प्रस्ताव पाएंगे, समाज में मान सम्मान पाएंगे 
सिंह: सेहत के मामले में ध्यान दें, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी 
सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं 
धनधान्य में वृद्धि होगी, प्रशासन प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे 

प्रेम मैत्री- मित्र सहयोगी होंगे.सबसे तालमेल बनाए रखेंगे.निजी संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे.घर परिवार में सुख बढ़ेगा.प्रियजनों से भेंट बढ़ाएंगे.संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी.रिश्तों में सहयोग मिलेगा.मनप्रसन्न रहेगा.सभी का साथ विश्वास बढ़ाएंगे.भावनात्मक मजबूत रहेंगे.आदर भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में संतुलन रखेंगे.सहज संबंधों का लाभ उठाएंगे.व्यक्तित्व संवरेगा.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें.साहस रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement