आज 13 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में उचित प्रस्ताव पाएंगे, समाज में मान सम्मान पाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 13 September 2025, Leo Horoscope Today: रुके धन की प्राप्ति संभव है. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. मान सम्मान में वृद्धि होेगी.

leo horoscope
सिंह - चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. रुके धन की प्राप्ति संभव है. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. मान सम्मान में वृद्धि होेगी. उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. कामकाज का स्तर अच्छा होगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी. शासन संबंधी मामलों में उचित परिणाम बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. सुविधाएं बढ़ेंगी. सम्मानित हो सकते हैं.

धन संपत्ति - उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्यविस्तार के अवसर बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. संपत्ति में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए बेहतर करने का भाव बढ़ेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में संवाद संवारेंगे. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. यादगार पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल होगा. निरंतरता बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1 और 4

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
