आज 13 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सभी का सहयोग मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे

सिंह - मित्रों व परिचितों को सरप्राइज दे सकते हैं. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार बना रहेगा. कामकाजी यात्रा संभव है. लाभ एवं बचत बढ़त पर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. उपलब्धियां बनाए रखने में सहज रहेंगे. चहुंओर इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ संवार बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय - उन्नति और कार्यविस्तार स्थिति रहेगी. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. कामकाजी राह अनुकूल रहेगी. भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. विभिन्न् विषयों में फोकस बढ़ाएंगे. पैतृक मामलों में बेहतर रहेंगे. लंबित कार्योंं में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का सहयोग मिलेगा. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्र एवं बंधुजन सहयोग रखेंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. प्रेम प्रसंगों को संवारेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आसपास आनंद का वातावरण रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्यों को साधेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 4 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव भोलेशंकर के परिवार का पूजन व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----