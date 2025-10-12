आज 12 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: वित्तीय मामले साधेंगे, लंबित धन प्राप्त होगा

सिंह - हितलाभ का प्रतिशत उछाल पर बना रहेगा. कला कौशल से उच्च परिणाम पाएंगे. इच्छित लाभ अर्जित करेंगे. तेजी बनाए रखने का प्रयास होगा. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़े रहेंगे. विधिक कार्य पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में योजना बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर अच्छा रहेगा. नियमों का पालन रखेंगे. साज संवार बनी रहेगी. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति- व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्योंं को गति देंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले साधेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. साथी सहयोग करेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 4

शुभ रंग : माणिक्य के समान

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. बड़प्पन रखें.

---- समाप्त ----