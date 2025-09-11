scorecardresearch
 

आज 11 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, प्रशासन प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 11 September 2025, Leo Horoscope Today: सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. संबंध सुखकर रहेंगे.

leo horoscope
सिंह- भाग्यकारी समय का अधिकाधिक लाभ उठाने पर जोर होगा. करीबियों की मदद से अधिकतर मामले सहज रहेंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ां का साथ पाएंगे. अपनों के साथ आनंद से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवर संकल्पों को पूरा करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. वाणि्िज्यक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस होगा.
धन संपत्ति- योजनाओं में गति आएगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समर्थन का भाव रखेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. प्रशासन प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक रिश्ते मजबूत रहेंगे. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. संबंध सुखकर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. वादा पूरा करें.

---- समाप्त ----
