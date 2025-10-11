आज 11 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सुख सौख्य बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी

सिंह - शासन से संबंध बेहतर बने रहेंगे. पैतृक प्रयासों को गति देंगे. सत्ता और प्रशासन के मामले अपेक्षित रहेंगे. प्रबंधन में सभी सहयोगी होंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. कला कौशल पर फोकस रखेंगे. पेशेवर कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. कार्यों को समय से पूरा करेंगे. मन के रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर बढेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. बड़े लक्ष्य साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सक्रियता रखेंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. योग्यता प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. साख प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विविध प्रयास फलित होंगे. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. अनुभवियों का सानिध्य रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे. आर्थिक कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. भेंट चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. अपनों का सहयोग बढ़ेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. सभी प्रसन्न और बने रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. प्रेम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- मनोनुकूल वातावरण रहेगा. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. जिम्मेदार बनें.

