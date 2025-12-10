आज 10 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, विभिन्न कार्यों में तेजी रहेगी

सिंह - निजी रिश्तों पर ध्यान देंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. मधुर व्यवहार से सभी प्रसन्न रहेंगे. रचनात्मक कार्यों में करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा. विविध मामले पक्ष में हल होंगे. साख सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता बढ़ाएंगे. परिजनों का सानिध्य बनाए रहेंगे. नवाचार पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. कला कौशल से सबका दिल जीतेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी रहेगी. लक्ष्यों को हासिल करेंगे. लेनदेन में आगे रहेंगे. आय के नए स्त्रोत खुलेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उचित अवसर प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. पेशेवर गतिविधियां बल पाएंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार पर रहेंगे. बैंकिंग में रुचि रखेंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. घरेलु मामले सहज रहेंगे. संबंधों में अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. व्यवहार में मधुरता बनाए रखेंगे. सहजता व सुख में वृद्धि बनी रहेगी. रिश्तों को बल मिलेगा. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रहेंगे. औरों के प्रति आदरभाव रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 4 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सृजन पर जोर दें.

---- समाप्त ----