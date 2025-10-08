आज 8 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों को आर्थिक उन्नति की होगी प्राप्ति, मिलेंगे अपेक्षा से अच्छे परिणाम

सिंह - भाग्य के मामलों में उछाल बना रहेगा. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी आएगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सुधार आएगा. प्रियजनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक लाभ एवं शुभताओं में वृद्धि रहेगी. विभिन्न योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. धर्म आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. यात्रा एवं मनोरंजक के अवसर बनेंगे. विभिन्न कार्यों में शामिल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- लगन से लक्ष्य पाएंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. जल्दबाजी न दिखाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. पेशेवर मामलों में तेजी लाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. चहुंओर अपेक्षा से अच्छे परिणाम बनेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ेगा. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. पारिवार में स्थिति संवरेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुखद संवाद व वातावरण का बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान उम्दा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. तीर्थ जाएं.

---- समाप्त ----