आज 7 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले बनेंगे आत्मनिर्भर, मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है

Aaj ka Singh Rashifal 7 October 2025, Leo Horoscope Today: बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के मामलों में अनदेखी से बचें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

leo horoscope
सिंह - अतिउत्साह व उतावली में कार्य करने से बचें. चूक व लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों में परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के मामलों में अनदेखी से बचें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. बड़ों का सानिध्य रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. विविध विषय साधारण रहेगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर सहज बना रहेगा. कारोबार में आर्थिक स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी. समकक्षों से सामंजस्य बढाएंगे. निर्णय लेने में संकोच बना रहेगा. जल्दबाजी में नहीं आएं. धैर्य धर्म व अनुशासन बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. समकक्षों से सहयोग लें. सूझबूझ सेबात रखें. सावधानी से आगे बढ़ें. अनजान से सजग रहें.

प्रेम मैत्री- आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. अपनी बातों को औरों से जाहिर करने से बचें. रिश्तों को संवारेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- गरिमा गोपनीयता व कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. स्वास्थ्य प्रभावित बना रहेगा. खानपान में सात्विकता रखें. भावुकता से बचेंेगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : वाइन रेड

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.

