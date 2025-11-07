scorecardresearch
 

Feedback

आज 7 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: धन में वृद्धि होगी, साहस पराक्रम बढ़ेगा

Aaj ka Singh Rashifal 7 November 2025, Leo Horoscope Today: मेहनत लगन से लक्ष्य साधेंगे. संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे. पेशेवर चर्चाओं में बेहतर परिणाम बनेंगे. आशंकाओं से मुक्त होंगे.बैंकिंग कार्योंं में रुचि लेंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह- जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. करियर व्यापार को संवारेंगे. प्रबंधन के प्रयास फलित होंगे. कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. चहुंओर तेजी बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित बने रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. संतुलन बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से लक्ष्य साधेंगे. संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे. पेशेवर चर्चाओं में बेहतर परिणाम बनेंगे. आशंकाओं से मुक्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में मनोनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी. परिचित सहयोग बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लेनदेन में सफलता मिलेगी. परंपरागत कार्यव्यवसाय में तेजी रखेंगे. कामकाजी सकारात्मकता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- मूल्यवान भेंट की प्राप्ति संभव है. पैतृक मामलों को आगे बढ़ाएंगे. बैंकिंग कार्योंं में रुचि लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. धन में वृद्धि होगी. साहस पराक्रम बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़त बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह: धन लाभ का योग है, क्रोध की वजह से काम ना बिगड़ने दें 
आपसी तालमेल और संतुलन बढ़ेगा, करना होगा ये काम 
नए लोगों से मुलाकात होगी, यात्रा से लाभ होगा 
सिंह वाले आज धैर्य रखेंगे तो मिलेगी सफलता, जानें आर्थिक, प्रेम और सेहत का हाल 
सिंह राशि वालों का होगा लक्ष्य पर फोकस, अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा 

प्रेम मैत्री- मित्रों से शुभ सूचना मिल सकती है. प्रतिक्रिया में उतावली से बचें. अपनों से भरपूर सहयोग पाएंगे. सहकारिता की भावना रहेगी. बड़ी सोच रखें. संपर्क संवाद बढ़ाएं. मन के मामले बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. प्रदर्शन संवरेगा. आदर सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लोगों से सहजता बनाए रखें. निर्णय क्षमता बढ़ाएं. सेहत के मामले सुधार लेंगे. रोग दोष बने रह सकते हैं. संवेदनशीलता बढ़ेगी. मनोबल में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक : 1 7 और 9
शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाज की पूजा वंदना करें. लाल फूल और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. साधना बढ़ाएं. बहस से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement