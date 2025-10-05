scorecardresearch
 

Feedback

आज 5 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: विपक्ष को अवसर नहीं देंगे, लापरवाही से बचें

Aaj ka Singh Rashifal 5 October 2025, Leo Horoscope Today: जोखिम के कार्योंं को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. सहकारिता के कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. करीबी उपलब्धि पाने में सफल सकते हैं.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - करियर व जीवन में स्थिरता आएगी. लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. उद्योग व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. सामूहिक प्रयासों में सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयोें में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. चहुंओर सहज सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्योंं को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. सहकारिता के कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. करीबी उपलब्धि पाने में सफल सकते हैं. परिवार के लोगों का विश्वास बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- साझा कार्योंं में सबको जोड़े रखेंगे. कार्यव्यवस्था बनाने में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कामकाजियों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.

धन संपत्ति- विभिन्न प्रयास गति लेंगे. करियर कारोबार बढ़त पाएगा. दीर्घकालिक मामलों में अच्छा करेंगे. उद्योग कार्योंं में सक्रियता बढ़ाएंगे. लगन से कार्य करेंगे. विपक्ष को अवसर नहीं देंगे. लापरवाही से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह: काम को लेकर व्यस्त रहेंगे, आपको दोस्त मदद करेंगे 
उद्योग व्यापार में शुभता रखेंगे, कारोबार बढ़त पर रहेगा 
सिंह: आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन खुश रहेगा 
सिंह राशि वाले सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे, आज के दिन करें ये खास उपाय 
योजना बना कर काम करें, आपके खर्चे बढ़ेंगे 

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए प्रयास बनाए रहेंगे. दाम्पत्य में शुभता बनी रहेगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रता घनिष्ठ होंगी. परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनी रहेगी. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.
शुभ अंक : 1 5 और 6

Advertisement

शुभ रंग : डीप पिंक
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. टीमवर्क बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement