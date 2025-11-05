आज 5 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह वाले आज धैर्य रखेंगे तो मिलेगी सफलता, जानें आर्थिक, प्रेम और सेहत का हाल

सिंह राशि

परिवार से जुड़े कार्यों में देरी हो सकती है. आज धैर्य से काम करें. नेगेटिव विचार न पालें. बड़े फैसले घर-परिवार की सलाह से लें. व्यापार की स्थिति अनुकूल रहेगी.



आर्थिक: कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. कोई पुराना कर्ज चुकाने में राहत मिलेगी. निवेश के लिए दोपहर के बाद का समय शुभ रहेगा.

प्रेम-विवाह: साथी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शाम तक रिश्ते सामान्य होंगे. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना है.

पढ़ाई: छात्रों को आज आत्मविश्वास से पढ़ाई करनी चाहिए. परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का योग है.

सेहत: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. खानपान संतुलित रखें.

आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र से करें.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

