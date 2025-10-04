scorecardresearch
 

आज 4 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: उद्योग व्यापार में शुभता रखेंगे, कारोबार बढ़त पर रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 4 October 2025, Leo Horoscope Today: उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी.

leo horoscope
सिंह - साझीदारों व परिजनों का सहयोग मिलेगा. आपसी विश्वास से सफलता पाएंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. नजदीकी संबंधों को मजबूत बनाएंगे. सहयोगियों से सहकार बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. उद्योग कार्योंं में लाभ प्रतिशत संवरेगा. व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे. सामूहिक कार्योंं में गति तेज होगी. उद्योग व्यापार में शुभता रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- नेतृत्व में रुचि बढ़ेगी. साहस पराक्रम बल पाएगा. पूंजीगत मामले पक्ष में बनेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. संगठित प्रयास प्रभावी रहेंगे. अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में मजबूती व ठहराव आएगा. मित्रता को संवारने का भाव रखेंगे. संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. स्वजनों का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाविता से बात रखेंगे. सहज आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सात्विकता बनाए रहें.
शुभ अंक : 1 4 और 5

शुभ रंग : जामनी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. जिम्मेदारी निभाएं.

