आज 4 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों का होगा लक्ष्य पर फोकस, अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 4 November 2025, Leo Horoscope Today: समय मिश्रित फलकारक है. आर्थिक विषयों पर फोकस रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. परिजनों की अनदेखी से बचेंगे. अनजानों से सजग रहें. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे.

सिंह - कार्य व्यापार में लापरवाही न दिखाएं. काम समय पर करने का दबाव बना रह सकता है. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. अच्छी तैयारी से आगे बढ़ेंगे. समय मिश्रित फलकारक है. आर्थिक विषयों पर फोकस रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. परिजनों की अनदेखी से बचेंगे. अनजानों से सजग रहें. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य सधेंगे. व्यवस्था में भरोसा बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी न करें. पेशेवर मामलों में जल्दबाजी से बचें. यात्रा में अवरोध संभव हैं. व्यवस्था पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अनुशासन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. तार्किकता बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लें.

धन संपत्ति- तार्किक व संतुंलित प्रदर्शन बढाएंगे. बड़ों व अपनों की सीख सलाह पर अमल करेंगे. प्रबंधन के आदेश की अनदेखी से बचेंगे. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखें. जल्दबाजी न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में धैर्य बनाए रखें. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर प्रेम स्नेह बढ़ेगा. करीबियों की कमियों को अनदेखा करें. घर परिवार के विषयों में गरिमा गोपनीयता बनाए रहें. मितभाषी रहें. भावुकता से बचेंगे. संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यवहार में सहज सजग रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दबाव में न आएं.

