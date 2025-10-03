scorecardresearch
 

आज 3 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे, आज के दिन करें ये खास उपाय

Aaj ka Singh Rashifal 3 October 2025, Leo Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखेंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखेंगे.

leo horoscope
सिंह - मेहनत से परिणाम संवारने में आगे रहेंगे. पेशेवर अपेक्षित सफलता पाएंगे. कामकाजी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखेंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखेंगे. पूर्व रोग उभर सकते हैं. लोगों पर अतिभरोसा न करें. विनम्र रहें. सीख सलाह और समय प्रबंधन को मजबूती देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में रुटीन संवारें.

नौकरी व्यवसाय- अनुबंधों के प्रति संवेदनशील रहें. ढिलाई व लापरवाही से काम प्रभावित हो सकते हैं. मिलेजुले परिणाम बनेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. निर्देशों का पालन रखेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. जोखिम की स्थिति को टालेंगे.

धन संपत्ति- निवेश में उतावली न दिखाएं. अनावश्यक दबाव में न आएं. लाभ का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्ट रहें. तुरत प्रतिक्रिया न दें. वित्तीय फैसलों व बजट पर नियंत्रण रखें. ठगों से सतर्क रहें.  
प्रेम मैत्री- भेंट चर्चा सामान्य बनी रहेंगी. रिश्तों पर जोर बनाए रखेंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनें. वार्ता के लिए समय निकालें. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.  संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे. प्रेम में संतुलन रखें. संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद टालें. असहज स्थिति में नहीं आएं. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं. शारीरिक सक्रियता बनाए रखें.

शुभ अंक : 1 3 और 4

शुभ रंग : बरगंडी रेड

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. बहकावे में न आएं.

