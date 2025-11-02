आज 2 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: अनुशासन रखें, लिखापढ़ी में स्पष्ट रहें

सिंह - मित्रों और परिजनों के सहयोग से बेहतर स्थिति में बने रहेंगे. रुटीन परिणाम पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. आकस्मिकता बनी रहेगी. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज साधारण रहेगा. शोधकार्योंं में रुचि दिखाएंगे. सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. अपरिचितों पर भरोसा करने से बचें. कागजी गतिविधियों में सजग रहें. बजट से चलें. अनुशासन रखें. लिखापढ़ी में स्पष्ट रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

नौकरी व्यवसाय- विविध कामकाजी प्रयासों में पूर्ववत् स्थिति में रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में धैर्य से काम लेंगे. समय साधारण संकेतों को बनाए रखेगा. जोखिम उठाने की भावना से बचें. भ्रम व बहकावे में न आएं.

धन संपत्ति- लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. सहज ढंग से आर्थिक कार्योंं को गति देंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. लाभ व बचत संवार पर रहेंगे. आर्थिक मामलों सजगता दिखाएंगे. निर्णय लेने में पहल से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में उतावली न करें. रिश्तों में अतिभावुकता न दिखाएं. संबंधों को निभाने का प्रयास रहेगा. विनम्र और मितभाषी बने रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता बनाए रखें. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें. करीबी सरप्राइज कर सकते हैं. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. खानपान प्रभावित रह सकता है. मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 4 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें. कमतर की मदद करें.

---- समाप्त ----