आज 1 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: अधिकारी का भरोसा जीतें, कर्मठता पर जोर दें

Aaj ka Singh Rashifal 1 October 2025, Leo Horoscope Today: जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं.

सिंह - मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़े रहेगी. अन्य पर अधिक भरोसा करने से बचें. समय मिश्रित प्रभाव का है. धूर्ता से सतर्कता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रहें. जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. सूझबूझ व आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. पेशेवर विषयों में सामंजस्य से आगे बढें. कार्य प्रबंधन संवारें. अधिकारी का भरोसा जीतें. कर्मठता पर जोर दें. कार्यगति साधारण रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक चूक व धोखे की स्थिति से बचें. लेनदेन में सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही से नुकसान की आशंका है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ें. जरूरी मामलों में जल्दी करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में पहल बचें. विवेक विनम्रता व सहजता बढ़ाएं. बहकावे में नहीं आएंगे. अहंकार से बचेंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. बात कहने उचित समय का इंतजार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमितता व निरंतता से कार्य करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. नियम पालन रखें.

शुभ अंक : 3 4 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. तर्कशील रहें.

