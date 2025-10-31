scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 31 October 2025: मिथुन राशि वाले किसी भी चुनौतियों से ना घबराएं, हर कार्य में पाएंगे सफलता

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 31 October 2025: ह समय बदलाव का है. किसी भी कार्य के परिणाम को सोचकर अपने कदम पीछे ना हटाए.  हो सकता है कि उस कार्य का प्रतिफल आपकी सोच से बहुत बेहतर हो. अतः चुनौतियों का सामना करने से घबराएं नहीं.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Death

उच्च अधिकारियों आपको किसी ऐसी परियोजना की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.  जिसको पूरा करने के लिए अन्य सहयोगी मना कर सकते हैं. इस बात की जानकारी आपको मिलने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं. आप ऐसा सोच सकते हैं, कि आप इस परियोजना की जिम्मेदारी लेने से मना कर दें. किंतु दूसरी  तरफ आप इस बात पर विचार  कर रहे हैं. कि यदि आप इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं.  तो आपकी काबिलियत और योग्यता उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है. यह समय बदलाव का है. किसी भी कार्य के परिणाम को सोचकर अपने कदम पीछे ना हटाए.  हो सकता है कि उस कार्य का प्रतिफल आपकी सोच से बहुत बेहतर हो. अतः चुनौतियों का सामना करने से घबराएं नहीं. इस समय कुछ ऐसे सहयोगी, जो आपके कार्यों में हस्तक्षेप करते आए हैं.  साथ ही आपके खिलाफ कुछ गलत बातें कार्य क्षेत्र में फैला सकते हैं.  उनके साथ आप अपने संबंध खत्म करने पर विचार कर सकते हैं.  हालांकि यह फैसला उनके लिए अप्रत्याशित होगा.  किंतु अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए आप इस कदम को उठा सकते हैं.  जल्द ही आप यह महसूस करेंगे.  कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता हैं.  जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी. 

Advertisement

स्वास्थ्य: लंबे समय से चले आ रही कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण आप काफी परेशान हो चुके हैं.  उससे राहत मिल सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को प्राप्त होंगे नए आर्थिक प्रस्ताव, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
वृषभ राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, परिस्थितियां रहेंगी आपके प्रतिकूल 
मेष राशि वाले नए कार्य की करेंगे शुरुआत, अपने क्रोध पर रखें संयम 
मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल 
कुंभ राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, कार्यों में विघ्न हो सकता है उत्पन्न 

आर्थिक स्थिति: काफी समय पूर्व अपने किसी करीबी को कुछ राशि उधार दी होगी.  एक लंबे अरसे के बाद वह व्यक्ति उस राशि को वापस कर सकता है.  ऐसी आपको उम्मीद हो रही है. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंध विच्छेद का निर्णय ले सकते हैं यह निर्णय आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement