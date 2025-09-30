Mithun Tarot Rashifal 30 September 2025: लाभ बढ़त पर रहेगा, भूमि भवन के मामले बनेंगे

मिथुन - मन की बात स्पष्टता से कहेंगे. विभिन्न मामलों में माहौल उच्चफलदायी बना रहेगा. निजी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. साझा कार्योंं में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को समय से पहले पाने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. चहुंओर सकारात्मक स्थिति बनेगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों को संवारेंगे.योजनाओं को गति देंगे. सहकारिता से सफलता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा पक्ष मजबूत रहेगा.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार में स्थायित्व पर जोर रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. इच्छित लक्ष्य पाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. उपलब्धि पाने का प्रयास रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास घुली रहेगी. अपनों की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. करीबी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. सुख सौख्यसे आगे बढ़ते रहेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. जिम्मेदारी निभाएं.

---- समाप्त ----