scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 30 September 2025: लाभ बढ़त पर रहेगा, भूमि भवन के मामले बनेंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 30 September 2025: संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. चहुंओर सकारात्मक स्थिति बनेगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - मन की बात स्पष्टता से कहेंगे. विभिन्न मामलों में माहौल उच्चफलदायी बना रहेगा. निजी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. साझा कार्योंं में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को समय से पहले पाने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. चहुंओर सकारात्मक स्थिति बनेगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों को संवारेंगे.योजनाओं को गति देंगे. सहकारिता से सफलता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा पक्ष मजबूत रहेगा.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार में स्थायित्व पर जोर रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. इच्छित लक्ष्य पाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. उपलब्धि पाने का प्रयास रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

पेशेवरता बनाए रखें, कार्य व्यापार में निरंतरता रखें 
लक्ष्यों को साधेंगे, भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे  
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, योगा,ध्यान पर फोकस बढ़ेगा 
बड़ी धनराशि मिल सकती है, दोस्त की शादी में जा सकते हैं 
जल्दबाजी न करें, बेहतर प्रस्ताव मिलने की संभावना है 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास घुली रहेगी. अपनों की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. करीबी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. सुख सौख्यसे आगे बढ़ते रहेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. जिम्मेदारी निभाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement