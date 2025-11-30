Mithun Tarot Rashifal 30 November 2025: धैर्य बढ़ेगा, समस्याओं का हल आसानी मिलेगा

3.मिथुन (Gemini):-

Cards:- Strength

और पढ़ें

अपने विचारों में सकारात्मक ला सकते हैं.इस समय अपने कार्यों को लेकर चिंतित हो सके रहे हैं.कार्य पद्धति में आवश्यक बदलाव लाएंगे. व्यवहार में क्रोध की जगह नम्रता लाने का प्रयास कर सकते हैं. अपने मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयास करें. अत्यधिक प्रतिकूल समय में कठिन परिस्थितियों का धैर्य से सामना कर सकते हैं.किसी समस्या का चतुराई से सामना करना समस्या की गंभीरता को कम कर सकता है.अपने रिश्तों में गंभीरता लाने का प्रयास करें. जल्दबाजी के चलते दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है.धैर्य और संयम के साथ किए गए कार्य जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं.अपनी कमजोरियों को दूसरे के सामने प्रदर्शित न करें. सामने वालों को अपने ऊपर हावी होने का मौका ना दे. अपने निर्णय को स्वयं ले. यदि दुविधा सामने हो. तो किसी करीबी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है. किसी मित्र की आर्थिक मदद करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: सुबह की सैर अवश्य करें. मन में सकारात्मक बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच समझ कर करें.कीमती वस्तु के चोरी होने की संभावना हो सकती है.

रिश्ते: संतान के साथ वक्त बिताए.उसके मन में चल रही परेशानी को समझकर उसका समाधान निकलने का प्रयास करें.



---- समाप्त ----