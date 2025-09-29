Mithun Tarot Rashifal 29 September 2025: उधार लेने से बचें, विवाह के योग बन सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Lovers

जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है.जो आपको स्थायित्व तक ले जाएगा.अभी तक आप अपनी जीवन में मनोनुकूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जोखिम और बाधाओं का सामना कर रहे थे.कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और प्रयासों से अपने लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश लगातार बरकरार हैं अब आप देखेंगे कि आपके सभी मनोरथ धीरे-धीरे पूर्ण होते नजर आ रहे हैं.जल्द ही पदोन्नति के अवसर आपको मिल सकेंगे.मित्र के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की इच्छा लंबे समय से बनी हुई थी.अब आप दोनों साझेदारी में एक अच्छे व्यवसाय की शुरुआत करने की अंतिम योजना पर कार्य कर रहे हैं.हो सकता है कि आगामी वर्ष तक आप इस व्यवसाय को शुरू कर लें.कार्य क्षेत्र में किसी अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं .सामने वाले का भी आपके प्रति झुकाव आपको इस संबंध को विवाह तक ले जाने में मदद कर सकता है. दोनों के परिजनों की सहमति इस विवाह के लिए जल्द ही मिल सकती है.

Advertisement

स्वास्थ्य: लगातार बैठे हुए चक्कर काम करने से गर्दन और पीठ में काफी दर्द हो सकता है.जिसके चलते किसी अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी व्यक्ति को उधार देते समय जल्द आपने लौटने की बात की थी. सामने वाला अभी एक लंबे समय की मोहलत आपसे मांग सकता है.

रिश्ते: लोगों की बातों को इतना अधिक दिल पर ना लगाए. कि आप अपनी खुद की सोच समझ को खो दें.

---- समाप्त ----