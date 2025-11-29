scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 29 November 2025: मिथुन राशि वालों के साथ कार्यक्षेत्र में हो सकता है पक्षपात, मोह माया से रहें दूर

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 29 November 2025: समय पर कार्यों को पूर्ण कर सकते है. कार्य क्षेत्र में बढ़ता पक्षपात पूर्ण वातावरण मन को विचलित कर सकता है. जल्द ही कोई नया अधिकारी कर क्षेत्र में आ सकता है उस अधिकारी के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं.

मिथुन (Gemini):-
Cards: Ten of pentacles 

परिवार के बुजुर्ग द्वारा संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है इस बंटवारे से असंतुष्ट हो सकते हैं. परिवार के बुजुर्ग से इस विषय पर बात कर सकते हैं. किसी करीबी से दूर जाना पड़ सकता है. सामने वाला किसी अन्य शहर में नौकरी की शुरुआत कर सकता है. उच्च शिक्षा से संबंधित वस्तुओं को लेकर धन का प्रबंध कर सकते हैं.  मोह माया से दूर होकर मन में आध्यात्मिक विचार बढ़ सकते हैं.  किसी रसूखदार परिवार से संबंध बन सकते हैं.  हो सकता है, कि वहां से विवाह का प्रस्ताव मिल जाएं. यह समय घर परिवार के साथ समय बिताने का है. कार्य क्षेत्र से कुछ समय अवकाश लिया जा सकता है. समय पर कार्यों को पूर्ण कर सकते है. कार्य क्षेत्र में बढ़ता पक्षपात पूर्ण वातावरण मन को विचलित कर सकता है. जल्द ही कोई नया अधिकारी कर क्षेत्र में आ सकता है उस अधिकारी के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं. आलाधिकारी आपका कोई पूर्ण परिचय या बचपन का मित्र हो सकता है. 

स्वास्थ्य: परिवार का पालतू जानवर बीमार हो सकता है. अपने खान-पान का खास ख्याल रखें.  

आर्थिक स्थिति: जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं. धन का सदुपयोग करें.  

रिश्ते: मित्रता करते समय सामने वाले की आर्थिक स्थिति ही ना देखें. जीवनसाथी के साथ उलझे हुए रिश्ते सुला सकते हैं

---- समाप्त ----
