Mithun Tarot Rashifal 28 September 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 28 September 2025: अगर कुछ भी आपको अनुचित लग रहा हैं. तो उससे दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा. हो सकता हैं,कि आपकी खुशियों से किसी को इतनी ईर्ष्या हो कि वह आपके कार्यों में विघ्न डाल दें.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Sun

जीवन में नई उमंग और उत्साह आ रहा हैं. ऐसा महसूस कर रहे हैं, जैसे ईश्वर ने अपने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी हो. किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कहीं धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं. अभी तक कार्य क्षेत्र में किसी अधिकारी का पक्षपात पूर्ण व्यवहार सहन करना पड़ रहा था. अचानक से उस अधिकारी की पदोन्नति किसी अन्य जगह होने पर आप राहत की सांस ले सकते हैं. नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. इस व्यवसाय में आपका कोई करीबी मित्र अपनी धनराशि लगा सकता हैं. इस समय आपको सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिल सकता है. जिससे आप जल्द ही सफलता तक जा पहुंचेंगे. सब कुछ सकारात्मक होने के बाद भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. अपने कार्यों को लेकर इतने बेखबर ना हो जाए. कि कुछ अच्छे अवसर हाथ से निकल जाए. इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि कोई व्यक्ति आपसे लगातार किसी तरह की बातों को कर रहा है. तो उसकी बातों का अर्थ समझने का प्रयास करिए. कहीं ऐसा ना हो कि उस अर्थ में आपके लिए कोई चेतावनी छुपी हो. जो आप समझ नहीं पा रहे हैं. अपने आसपास के लोगों और वातावरण के प्रति सजग रहे. अगर कुछ भी आपको अनुचित लग रहा हैं. तो उससे दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा. हो सकता हैं,कि आपकी खुशियों से किसी को इतनी ईर्ष्या हो कि वह आपके कार्यों में विघ्न डाल दें.

स्वास्थ्य: गले में लगातार खराश चले आ रही है. जिसके चलते दूसरे से बात करने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: पारिवारिक संपत्ति में अच्छा हिस्सा मिलने की उम्मीद बन रही है. पिता से एक बड़ी धनराशि उपहार स्वरूप मिल सकती है.

रिश्ते: अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए. किसी भी रिश्ते का नाजायज फायदा उठाना उसे रिश्ते की गरिमा को भंग कर सकता है.

