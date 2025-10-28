Mithun Tarot Rashifal 28 October 2025: मिथुन राशि वाले अपनी वाणी पर रखें संयम, कर सकते हैं आर्थिक संकट का सामना

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Tower

आपकी वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं. उनको अपने खुले विचार और खुली आंखों से आत्मसात करें. हठ,जिद तुनकमिजाजी और तानाशाही रवैए से आपको काफी कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता हैं. लेकिन इसके बावजूद आप बहुत कुछ सीख भी सकेंगे. इस समय आपकी परेशानियों में कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आयेगा. अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें. जीवन में कुछ नाटकीय परिवर्तन हो सकते हैं. कुछ अनपेक्षित घटित होने की संभावना बन रही है. काफी समय से जिस समस्या की अनदेखी करते चले आ रहे हैं. अब उसका सामना करना ही पड़ेगा. अपने चारों तरफ झूठ और फरेब की जो दीवार लोगों को दिखाने के लिए बना रखी है. उससे बाहर निकलने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में आपके कठोर और एरियल व्यवहार के चलते उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में अपनी साख को बचाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी है. आप ऐसा सोचते हैं. कि यदि आप खुद को प्रभावशाली नहीं दिखाएंगे. तो सामने वाले आपका सम्मान नहीं करेगा. इस झूठी कल्पना से बाहर निकलें और अपने सच को सबके सामने लाने का प्रयास कीजिए. आप जैसे हैं, लोग आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे. इस बात का विश्वास रखें. जरूर से ज्यादा खुद को समृद्ध दिखाने दिखाना कभी-कभी आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है. कुछ लोग आपके इस झूठ को सच समझ के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों में फंसकर अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं. यदि किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गए. तो उसे बाहर निकलना आसानी से संभव नहीं होगा.

आर्थिक स्थिति: बनावटी जीवन और लोगों की देखा देखी खर्च करने के कारण खुद को आर्थिक संकट में डाल सकते हैं.

रिश्ते: रिश्तों में झूठ और फरेब को ना लाएं. प्रिय के साथ अपने परिवार को लेकर बोला गया झूठ दोनों के रिश्ते को खत्म कर सकता है.

