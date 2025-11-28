Mithun Tarot Rashifal 28 November 2025: उधार दे सकते हैं, वेतन वृद्धि हो सकती हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Moon

कार्यों को समय पर पूरा करें. किसी किसी कार्य को लेकर मन में दुविधा हो सकती है. अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. निजी संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किसी अच्छे सलाहकार की मदद ले सकते हैं.कुछ समय से विचारों में उथल-पुथल मची हुई हैं.

अपने विचारों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें. नकारात्मक लोगों की संगत से दूर रहे. किसी के भी साथ विवाद को बढ़ाने ना दें. कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ देने वाले अवसर सामने सकते हैं.इस समय स्वार्थवश अपने कार्य को सफल बनाने के लिए सामने वाले के साथ चालाकी कर सकते हैं.जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती हैं. इस समय आप अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं. बातचीत अपशब्दों का प्रयोग न करें.

स्वास्थ्य: रात के समय किसी ठंडे पदार्थ का सेवन न करें.मौसम में बदलाव के साथ काफी सर्दी जुकाम हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: अपने मित्र को कुछ धनराशि उधार दे सकते हैं.नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती हैं.

रिश्ते: रिश्तो को पूरी शिद्दत और सम्मान के साथ निभाएं. हैं.लोगों की बेइज्जती न करें.

