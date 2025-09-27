Mithun Tarot Rashifal 27 September 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Tower

काफी ऊंचाई से गिरना किसी भी चीज को टुकड़े-टुकड़े कर सकता है. चाहे वह कोई वस्तु हो किसी का घमंड या किसी की अपेक्षाएं या हो सकता है किसी का विश्वास. दूसरे के विश्वास को चकनाचूर कर सकते हैं. सामने वाला आप पर काफी विश्वास करता आया है. कार्य क्षेत्र में अपनी हर योजना को आपके साथ विचार विमर्श कर आगे बढ़ाना उसके व्यवहार में शामिल हो सकता है. किसी की नजरों में उठने के लिए आप उसे व्यक्ति के विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं. सामने वाले की निजी बातों को दूसरे के साथ साझा कर उसको हंसी का पात्र बन सकते हैं. हो सकता हैं,कि आपके द्वारा साझा की गई कोई बात कार्यक्षेत्र में फैल जाए और सामने वाला इसके लिए आपसे जवाब तलब करें. ऐसी स्थिति में आपको सच बोलना पड़ेगा. जो कि आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा साबित नहीं होगा. लोगों के साथ विश्वास घात करना आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकता है. अगर कोई आपसे अपनी कोई बात यह समझ के साझा कर रहा है. कि आप उसे अपने तक ही रखेंगे. तो उसकी इस विश्वास को टूटने ना दे.

Advertisement

स्वास्थ्य: इस समय खुद को मानसिक रूप से और स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं. अनिद्रा और भूख ना लगने की परेशानियां बढ़ती जा रही है.

आर्थिक स्थिति: कार्यों से प्राप्त सफलता बहुत धीमी गति से आपको आर्थिक लाभ तक पहुंचा रही हैं. जिसके चलते खुद के पैसे खर्च करके कई कार्यो को पूरा करना पड़ सकता है.

रिश्ते: कुछ लोग बार-बार आपको इस बात के लिए चोट पहुंचा सकते हैं. जिसको आप भूल चुके हैं.

---- समाप्त ----