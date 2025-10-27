Mithun Tarot Rashifal 27 October 2025: मनचाही नौकरी मिल सकती है, पिता से उधार ले सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Ace of Cups

लंबे समय से आप अपने जीवनसाथी से अलग रह रहे होंगे. अतीत में हुए किसी बहुत बड़े झगड़े के कारण आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी. इस समय आप जीवनसाथी के साथ पुनः अपने रिश्तों को सुधारने पर विचार कर सकते हैं. सामने वाले की भावनाएं भी आपको आपके ही समतुल्य नजर आ सकती हैं. दोनों मिलकर इस रिश्ते को एक बार अवसर देने की कोशिश कर सकते हैं. कुछ समय पूर्व किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रतियोगी परीक्षा दी होगी. जिसके परिणाम में विलंब होने के कारण आपको निराश हो सकती हैं.

आप ऐसा महसूस कर सकते हैं,कि आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं. अपनी इस दुविधा को खत्म करने का प्रयास कीजिए. जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपकी यह सुविधा खुशियों में बदल देगा. इस परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त की हैं. ऐसी संभावना बन रही हैं. मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. हालांकि ये नौकरी आपको अपने शहर से दूर ले जाएगी. किंतु इस नौकरी को प्राप्त करने की इच्छा आपको लंबे समय से बनी हुई थी. नए प्रेम संबंध की शुरुआत होते देख सकते हैं.

स्वास्थ्य: कुछ समय से बुखार आ रहा है. चिकित्सक ने किसी संक्रमण की आशंका व्यक्त की हैं.

आर्थिक स्थिति: पिता से कुछ उधार ले सकते हैं. नए घर को खरीदने की योजना के कारण ऋण लेना पड़ सकता है.

रिश्ते: काफी समय बाद अपने विद्यालय के मित्रों से मिलने का मौका मिल रहा है. इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----