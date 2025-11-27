Mithun Tarot Rashifal 27 November 2025: स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें, चुनौतियों का डटकर सामना करें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Nine of wands

कुछ ऐसी परिस्थितियों के बीच घिर सकते हैं. जहां से बाहर निकलना आसान नहीं लग रहा है. चुनौतियों को पार करने के बाद आपके लिए आगे का मार्ग सुगम हो सकता है. अपने उतावलेपन और विवेकहीन प्रकृति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकते हैं. मन की शांति किसी अनजानी आशंका से भंग हो रही हो सकती है. इस समय स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखें.

सपने देखने की बजाय उन्हें साकार करने के प्रयास कर सकते हैं प्रेम प्रसंग में सफलता का योग बन रहा है पारिवारिक कार्यों से यात्रा हो सकती है यदि आप किसी से नाराज हैं. तो इस समय उस नाराजगी को दूर करना रिश्तो को सुधार सकता है. सामने आ रही स्थिति का डटकर मुकाबला करें. कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं.

स्वयं को वर्तमान स्थिति में तब तक बनाए रखें. जब तक की बाकी परिस्थितियां अनुकूल न हो जाए. मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन के अवसर बन सकते हैं कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ सफलता का जश्न मान सकते हैं कार्य के सिलसिले मिलने में किसी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. कार्य को पूरा करने में विलंब ना करें.

