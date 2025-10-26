scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 26 October 2025: अपने खर्चों को सीमित करें, दिखावा करने वालों को नुकसान होगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 26 October 2025: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. लंबे समय से पैरों में दर्द को नजर अंदाज करते आ रहे हैं. अचानक से उसे डर की तीव्रता काफी अधिक हो सकती है. जिसके चलते आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है. 

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- Knight of wands
किसी नए कार्य की शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं. इस कार्य की शुरुआत के साथ थी आपको देश में कहीं दूर या विदेश में जाना पड़ सकता है. यह आपके कार्य की सफलता के लिए आवश्यक होगा. अभी तक कहीं दूर की यात्रा न करने के कारण इस बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं. यह समय अपने साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करने की आवश्यकता को बता रहा है. यदि आपकी पदोन्नति होने वाली है. तो उसके लिए भी समय अनुकूल है.

इस समय आप अपने परिजनों से स्थान परिवर्तन की बात भी कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि यह स्थान परिवर्तन नए मकान में जाने का या फिर दूसरे शहर में जाकर बसने से संबंधित हो. किसी भी कार्य में उतावलापन या जल्दबाजी न करें. कार्य को समझ कर यदि आप उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं. तो आपको सफलता मिलने में ज्यादा देर नहीं होगी.

लेकिन उसके लिए आपको धैर्य और संयम बनाए रखना पड़ेगा. एक नए रिश्ते की शुरुआत कुछ ऐसी स्थिति में होने की संभावना बन रही है. कि जिसका अनुमान आपने कभी लगाया ही नहीं होगा. यह रिश्ता आपके साथ जीवन पर्यंत साथ रहेगा. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. लंबे समय से पैरों में दर्द को नजर अंदाज करते आ रहे हैं. अचानक से उसे डर की तीव्रता काफी अधिक हो सकती है. जिसके चलते आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों को सीमित करें. ऐसे खर्चे जो दूसरों के सामने अपनी शान दिखाने को किए जाते हैं. उन पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है. यह तनाव संतान न होने के कारण या आप दोनों के रिश्ते के बीच किसी तीसरे के हस्तक्षेप होने के कारण हो रहा है. 

---- समाप्त ----
