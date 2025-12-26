scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 26 December 2025: मिथुन राशि वालों को पदोन्नति की मिल सकती है सूचना, मिलेगा ईश्वर का आशीर्वाद

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 26 December 2025: इन सभी सकारात्मक चीजों के साथ खुद को सावधान और सजग रखना आवश्यक हैं. कई बार सफलता प्राप्ति के साथ ईर्ष्यालु लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती हैं. 

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Sun

जीवन में आ रहा बदलाव एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हो सकता है. इन बदलावों को स्वीकार करें. ईश्वर पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें. कार्यों को समय पर पूरा करें. रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी. परिजनों के साथ संबंध बेहतर होंगे. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के प्रयास सकारात्मक ढंग से सफल होते नजर आ रहे हैं. किसी मित्र को व्यवसाय में साझेदार बनाने का अवसर दे सकते है. आपको विश्वास है, कि सामने वाला इस प्रस्ताव को इनकार नहीं करेगा.  ऐसा महसूस हो सकता हैं, कि जैसे चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो रहे है.  और ईश्वर ने आपके ऊपर अपने आशीर्वादों की बौछार कर दी है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कार्य समय से रुके हुई पदोन्नति की सूचना मिल सकती है. इस पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिल सकता हैं. इस बात से थोड़ा परेशानी हो सकती है. इन सभी सकारात्मक चीजों के साथ खुद को सावधान और सजग रखना आवश्यक हैं. कई बार सफलता प्राप्ति के साथ ईर्ष्यालु लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: किसी पुरानी स्वास्थ्य से निजात मिल सकती हैं. जिसके कारण अभी तक काफी परेशानियां उठाना पड़ी है. 

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी हो सकती हैं.  कहीं से पैसा मिल सकता हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी की गर्भावस्था में उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं. जल्द ही नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता हैं. 

