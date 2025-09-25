scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 25 September 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 25 September 2025: किसी ऐसे संघ के साथ जुड़ सकते हैं. जो किसी समाज सेवा या धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो. अपने व्यवहार में नैतिक मूल्यों का पालन करें. किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करना आगे चलकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Hierophant

किसी कार्य में आ रहे विघ्न आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं. इन विघ्नों को दूर करने के लिए आप अपने गुरु या अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं. किसी कार्य की असफलता आपको स्वयं के अंदर झांक कर देखने को मजबूर कर सकती है. दूसरों की कमियों को निकालने से पूर्व अपनी कमियों का अवलोकन करना आवश्यक है. हो सकता हैं,कि हम अन्य लोगों के बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं. वह सच है कि नहीं. यह जाने बिना किसी के भी बारे में कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा. पीठ के पीछे लोगों की बुराइयां ना करें. ये आपके व्यक्तित्व को खराब कर सकती हैं. अगर आपके सामने वाले व्यक्ति से कोई परेशानी हो रही है. चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत जीवन में. तो उससे इस विषय पर स्वयं बात करें. आपको अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है. किसी ऐसे संघ के साथ जुड़ सकते हैं. जो किसी समाज सेवा या धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो. अपने व्यवहार में नैतिक मूल्यों का पालन करें. किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करना आगे चलकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा.

स्वास्थ्य: अनिद्रा की स्थिति के चलते दिनचर्या अनियमित हो सकती है. देर रात तक नींद ना आने के कारण सिरदर्द बढ़ाने की संभावना बनी हुई है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार दिख रहा है. कार्य के साथ एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी के नए मकान को लेकर काफी उत्साहित हैं. आने वाला व्यक्ति आपका पूर्व परिचित हो सकता है.

