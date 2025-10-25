scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 25 October 2025: यात्रा पर जा सकते हैं, बिना गिने पैसा ना दें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 25 October 2025: आप इस बात को अच्छे से जानते हैं.व्यवसाय में किसी नई परियोजना को शामिल करने को लेकर मन में द्वंद्व की स्थिति बन रही है.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Two of wands
विदेश में शिक्षा प्राप्ति की आपकी इच्छा पूरी होने के उम्मीद बन रही हैं.कुछ समय पूर्व दी गई  किसी परीक्षा का परिणाम आपको अच्छी छात्रवृत्ति दिला सकता हैं. जिसके चलते आप विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्ति की अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगे. यह न केवल आपका सपना है, बल्कि आपके माता-पिता भी इस सपने को आपके लिए देखते आए हैं.आप इस बात को अच्छे से जानते हैं.व्यवसाय में किसी नई परियोजना को शामिल करने को लेकर मन में द्वंद्व की स्थिति बन रही है.

इस परियोजना की सफलता से आपके व्यवसाय को फायदा तो प्राप्त होगा. लेकिन थोड़ा सा नुकसान होने की भी संभावना बनती नजर आ रही है. यह एक दीर्घकालीन परियोजना है. एक लंबे समय तक इस परियोजना पर कार्य करने के उपरांत ही आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति हो पाएगी.इस बात को आप भली-भांति समझ रहे हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर इस परियोजना को सहमति दे सकते हैं. इस समय आप अपने अंतर्मन की आवाज को भी सुनने का प्रयास कर सकते हैं. प्रिय के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव को नजरअंदाज करते हुए किसी ठंडी चीज का सेवन आपको गले में खराश और खांसी दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों के हिसाब किताब में पारदर्शिता बनाए रखें. किसी को भी बिना गिने पैसा ना दें. और ना ही बिना गिनती किया पैसा वापस लें.

रिश्ते: माता-पिता की अनुमति लेकर अपने होने वाले जीवनसाथी के साथ किसी दूसरे शहर के भ्रमण पर जा सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
