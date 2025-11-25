scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 25 November 2025: कारोबार में पिता का सहयोग मिल सकता है, कार्यों में उन्नति होगी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 25 November 2025: किसी भी स्थिति में समझौता वादा नहीं होना है. अतः ध्यान रखें, कि आप अपनी दृढ़ता के चलते किसी अच्छे अवसर को हाथ से न जाने दें. फैसला हर हाल में आपके पक्ष में हूं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए. 

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- Ace of swords 
जीवन में यश,विजय, कीर्ति और सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पूरे जोश के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करने की आवश्यकता पड़ सकती हैं. साथ ही अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हुए बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए. अभी तक आप अपने कार्यों को दूसरे की सोच और समझ से पूरा करते आए हैं. अचानक से आप किसी ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं. कि आपको स्वयं ही सभी निर्णय लेने पड़ेंगे. ऐसी स्थिति में आप कुछ परेशानी महसूस करेंगे. इस बात को समझ कर, कि आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं होने से आपको स्वयं ही सही निर्णय को लेना पड़ सकता हैं. आप थोड़ा घबरा सकते हैं.

आने वाला समय संघर्षों से लोहा लेने का है. यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे. तो निश्चय ही आप स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने में सक्षम होंगे. इस समय भावनात्मकता के आधार पर निर्णय को ना लेकर व्यवहारिकता से निर्णय लेने की कोशिश करना चाहिए. किसी भी स्थिति में समझौता वादा नहीं होना है. अतः ध्यान रखें, कि आप अपनी दृढ़ता के चलते किसी अच्छे अवसर को हाथ से न जाने दें. फैसला हर हाल में आपके पक्ष में हूं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए. 

स्वास्थ्य: मौसम के बदलने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है बदलते मौसम में अपने खानपान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें. 

आर्थिक स्थिति: पिता से व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है. इससे आपके व्यवसाय में उन्नति आती नजर आएगी. 

रिश्ते: यदि किसी रिश्ते में कुछ परेशानी महसूस हो रही है. तो मिलकर इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश इस परेशानी को दूर करने में सहायक होगी.

