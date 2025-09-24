Mithun Tarot Rashifal 24 September 2025: मिथुन राशि वालों को मिल सकते हैं अच्छे परिणाम, सेहत का रखना होगा ख्याल

मिथुन (Gemini):-

Cards:-Two of swords

कई बार जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं. जिसमें ना तो आपकी हार होती है. और ना ही आप उस स्थिति में जीतते हैं. उस स्थिति में आपको कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं. हो सकता हैं, कि वह समझौते आपके मन के मुताबिक ना हो. किंतु जिंदगी को बेहतर तरीके से चलने के लिए आपको समझौते करने ही पड़ते हैं. कार्य क्षेत्र में भी कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है. जिसमें आपको किसी सहयोगी के साथ किसी योजना पर कार्य करने के लिए समझौते करने पड़ सकते हैं. यह सहयोगी आपके किसी उच्च अधिकारी का बहुत प्रिय हो सकता है. जिसके चलते ना चाहते हुए भी आपको उसको अपनी योजना में शामिल करना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में जब कोई समझौता करना दुविधा जनक हो जाए. तो अपने अंतर्मन की बात को सुनने का प्रयास करें. कई बार जब हम समझौते करते है. तो उन समझौतों से प्राप्त परिणाम आगे चलकर जीवन में कई अच्छे बदलाव लेकर भी आ सकता है. इस समय आपने सामने वाले की बात सुनकर अपनी आंख पर पट्टी सी बांध ली है. और सिर्फ अपने कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें. अपनी कार्य की सफलता आपके लिए अच्छे अवसर ला सकती हैं. आपके आसपास क्या हो रहा है. इस बात की भी आप कोई परवाह नहीं करेंगे. लेकिन अपने व्यवहार में पहले से अधिक सजगता लाने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: नुकीले और धारदार औजार के साथ कार्य करते समय हाथों में दस्ताने पहन कर रखें. हो सकता हैं, कि जल्दबाजी में आपको कहीं चोट लग जाए.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार ना देने की इच्छा होने के बाद भी अपने मित्र के अनुरोध पर उधार दे सकते हैं. इस स्थिति में हो सकता है सामने वाले से लिखा पढ़ी न की जाए.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते काफी मजबूरी भरे हो सकते हैं. न चाहते हुए भी आपको लोगों के साथ अपने रिश्तों को निभाना पड़ सकता है.

