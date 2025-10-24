scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 24 October 2025: नौकरी छोड़ने का विचार आ सकता है, मानसिक तनाव से बचें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 24 October 2025: जल्दबाजी या गलती के कारण आपको कार्य क्षेत्र में असफलता की प्राप्ति हुई होगी. इस बात को लेकर इतना अधिक चिंतित ना हो.कि आप उसे नौकरी को छोड़ने का ही मन में विचार का लें.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Six of swords
पूर्व में किसी कार्य की असफलता से उत्पन्न निराशा के चलते आप काफी परेशान हो सकते हैं.इस समय यदि आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आप उस परेशानी से जल्द ही बाहर आ सकेंगे. इस समय अपने विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें. अगर किसी कार्य में असफलता प्राप्त हुई है. तो उस कार्य का पुनः अवलोकन जरूर करें. हो सकता हैं,कि आपकी ही किसी जल्दबाजी या गलती के कारण आपको कार्य क्षेत्र में असफलता की प्राप्ति हुई होगी. इस बात को लेकर इतना अधिक चिंतित ना हो.कि आप उसे नौकरी को छोड़ने का ही मन में विचार का लें.

इस तरह आप अपनी असफलता को अपने ऊपर हावी कर सकते हैं. कुछ समय नौकरी से अवकाश लेकर स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बेहतर होगा. किसी रिश्ते के साथ पुराने अनुभवों की कड़वाहट आपको बार-बार यादों में आकर परेशान कर सकती हैं.इस समय आपको एक अच्छी सलाह की आवश्यकता है. अपने किसी करीबी के साथ अपनी समस्याओं पर बातचीत कर उनसे बाहर आने का प्रयास करना आपके लिए अच्छा रहेगा. जो कुछ भी जीवन में पूर्व में घटित हुआ है. उनकी यादों का बोझ खुद के ऊपर लेकर न चलें.


स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और नींद ना आने के कारण स्वभाव में चिडचिडाहट बढ़ रही हैं. इस स्थिति में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए किसी मित्र के साथ एक अच्छी योजना में धन निवेश करने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवन से उन लोगों को निकलना बेहद आवश्यक है. जो आपके कार्यों में हमेशा रुकावट उत्पन्न करते आ रहे हो.

