scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 24 November 2025: रिश्तो को गंभीरता से लेने का प्रयास करें, धैर्य से सफलता मिलेगी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 24 November 2025: इस समय आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हैं. उनके साथ जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है. कार्यों की सफलता आपके धैर्य से मिलेगी.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
 

Cards:- Five of cups

इस समय आप उन संसाधनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं.जो कि आपको उपलब्ध है.बल्कि आप इस बात के लिए परेशान हो सकते हैं, कि कुछ साधन अभी तक आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं. अपने विचारों में आ रही नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करें. यदि आप अपनी सभी परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे. तो आप पाएंगे, कि आपका जीवन काफी बेहतर और सुख समृद्धि पूर्ण है.किंतु अन्य लोगों से तुलना करके आप  स्वयं को उन चीजों के लिए दु:खी कर रहे हैं.जिनकी जीवन में उपलब्धता आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी. यदि  किसी नए कार्य की शुरुआत आप अपने नकारात्मक विचारों के साथ करेंगे.तो आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी. इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए. इस समय आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हैं. उनके साथ जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है. कार्यों की सफलता आपके धैर्य,संयम और आत्मविश्वास से प्राप्त हो सकती है.अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास कीजिए. धीरे-धीरे आप पाएंगे. कि आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी.

सम्बंधित ख़बरें

बिना लिखा पढ़ी उधार न दें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन 
ज्यादा चिंता ना करें, धैर्य और संयम से काम लें 
आपके जीवन का सबसे बुरा दौर गुजर रहा है, क्रोध करने से बचें 
रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, मन प्रसन्न रहेगा 
कुंभ वाले धन का निवेश करने से बचें, नुकसान उठाना पड़ सकता है 
Advertisement

स्वास्थ्य: काफी समय से खांसी लगातार बनी हुई .है इस स्थिति को और ज्यादा खराब होने ना दे.किसी अच्छे चिकित्सक से सही परामर्श लिया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: यदि आप पैसों का निवेश सोच समझकर और सही योजना में करते हैं. तो आगे आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: रिश्तो को गंभीरता से लेने का प्रयास करें. दूसरों को लेकर स्वभाव में गरिमा बनाए रखें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement