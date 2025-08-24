Mithun Tarot Rashifal 24 August 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, खानपान का ध्यान रखें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- king of wands

कुछ करीबी लोग और सहयोगी शुरू से आपकी सफलता और अच्छे व्यवहार से ईर्ष्या करते आए हैं. ये बात आप बेहतर तरीके से जानते है. फिर भी आपका व्यवहार लोगों के मधुर और नम्र ही बना रहता हैं. अपने कार्य और परिवार दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य अपने बनाये रखा है. दोनों ही क्षेत्रों में उनके महत्व के अनुसार व्यवहार करते है. कठोर अनुशासन और नियमित दिनचर्या यह आपके व्यवहार में समाहित है. सभी के साथ इसी ऊर्जा के साथ मिलना सामने वाले के मन में कभी कभी भय उत्पन्न कर सकता हैं. जीवन में काफी कुछ सीखा और सहन करते आए है. किसी कार्य के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं. अब सफलता प्राप्ति के निकट हैं. अब एक आखिरी जोरदार कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती हैं. आपके किए कार्य का उचित पारितोषिक आपको अवश्य मिलेगा. आपको ये पूर्ण विश्वास हैं. किसी पर भी अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए. अगर जरूरत भी हो,तो थोड़ी मदद लेना चाहिए. सफलता जब ही प्राप्त होगी,जब आप किसी काम को करने की पहल करे तथा उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें. दूसरे के भरोसे काम पूरा होने का विचार समझदारी भरा नहीं होता है.

Advertisement

स्वास्थ्य : पूर्व की स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती हैं. लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटना में काफी चोट लगने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति : पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिल रहा है. व्यर्थ के खर्चों से दूर रहे.

रिश्ते : प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी. ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते में सुधार आ रहा है. जीवनसाथी के व्यवहार में आए परिवर्तन से दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं.

---- समाप्त ----