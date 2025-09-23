Mithun Tarot Rashifal 23 September 2025: मिथुन राशि वाले परिवार के साथ अच्छा समय करेंगे व्यतीत, न करें ये एक गलती

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The World

जीवन में किसी भी क्षेत्र का महत्व दूसरे क्षेत्र से बढ़ जाना संतुलन को उत्पन्न कर देता है. हो सकता हैं,कि इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र को अपने पारिवारिक जीवन से अधिक महत्व दे रहे हो. जिसके चलते पारिवारिक जीवन में स्थितियां असंतुलित होने लगी हैं. परिवार के लोगों की आपसे शिकायतें बढ़ सकती हैं. इस समय आपको दोनों स्थितियों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है. चल रहे कार्य को सफलता लगभग मिलने ही जा रही है. आप विचार कर सकते हैं कि इस कार्य की समाप्ति के पश्चात कुछ समय विश्राम लेकर नए कार्य योजना पर आगे बढ़ेंगे. आप जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे. यह बदलाव आपको छोटी-छोटी बातों को समझने का नजरिया देगा. अभी तक आप छोटी-छोटी बातों को या छोटी-छोटी खुशियों को हमेशा नजरअंदाज करते आए है. अब आप इन खुशियों और इन छोटे-छोटे पलों को जीने की कोशिश करेंगे. अपने परिजनों को इस बात का विश्वास दिला सकते हैं,कि जल्द ही आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और देर रात को सोने के कारण दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ सकती है . जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा.

आर्थिक स्थिति: पूरे परिवार के साथ विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. यह भी हो सकता हैं,कि जल्द ही किसी नई संपत्ति को खरीदने पर भी विचार करें.

रिश्ते: प्यार ,परिवार और पैसा तीनों जीवन में होना जरूरी है. किसी एक तत्व के कारण आया असंतुलन आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है.

---- समाप्त ----